Polizei beschlagnahmt Elon-Musk-Flammenwerfer bei Drogendealern

Offiziell sind Flammenwerfer in vielen Ländern verboten, der "Not-A-Flamethrower" wird aber nicht als solcher vermarktet und könnte darum in eine Grauzone fallen. Die kanadische Polizei listet das Gerät in ihren Unterlagen jedenfalls als "Flammenwerfer".

Es war nicht das erste Mal, dass das Boring-Gerät bei Drogendealern gefunden wurde. Auch sorgte es bereits mehrfach bei seinen Besitzern für rechtliche Probleme. Ursprünglich wurde das Gerät 2018 als Fan-Artikel um 600 Dollar verkauft. Bei 20.000 abgesetzten Exemplaren brachte das Millionenumsätze.