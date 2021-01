Elon Musks Flammenwerfer brachte Amerikaner ins Gefängnis

Um für sein Tunnel-Start-up Boring Company Geld aufzustellen, verkaufte Elon Musk 2018 einen Flammenwerfer als Fan-Artikel. Um rechtlichen Problemen vorzubeugen, wurde das 600-Dollar teure Gerät "Not-A-Flamethrower" ("Kein Flammenwerfer") genannt. Die Rechnung ging zumindest für Musk auf und spülte Millionen Dollar in die Kassen des Start-ups. Zahlreiche Käufer dürften den Erwerb des Merchandising-Produkts aber bereut haben, wie Techcrunch berichtet.

Der an Gadgets aus dem Film "Spaceballs" angelehnte Flammenwerfer, von dem 20.000 Stück verkauft wurden, brachte Nutzer weltweit in die Bredouille. Der Amerikaner Max Craddock etwa musste fast eine Woche lang in einem italienischen Gefängnis verbringen, nachdem er mit dem waffenähnlichen Gerät einen Bus besteigen wollte. Es sei eine "haarsträubende Erfahrung" gewesen, erzählte er dem Online-Magazin. "Ich war mitten im Nirgendwo auf Sardinien und rund um die Uhr mit einem älteren Mann in der Zelle, der Mafia-Vibes ausstrahlte."