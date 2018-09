Video: Echter Flammenwerfer gegen Elon Musks Not-A-Flamethrower

Elon Musks Not-A-Flamethrower sorgte in den vergangenen Monaten für einige Schlagzeilen. So bekam etwa ein YouTuber in Großbritannien Besuch von der Polizei, weil er Bilder von sich mit dem Flammenwerfer postete. Verkauft wird das Gerät von Musks Boring Company um 600 Dollar.

Todd DeGidio von DriveTanks.com wollte herausfinden, wie sich der Nicht-Flammenwerfer gegen richtige Flammenwerfer schlägt. Die spektakulären Ergebnisse hat er in einem YouTube-Video veröffentlicht.