YouTuber bekommt wegen Musks Flammenwerfer Besuch von der Polizei

Die Polizei im britischen Manchester hat dem populären YouTuber Tom “ProSyndicate” Cassell einen Besuch abgestattet, nachdem sie sein neustes Spielzeug in einem Video gesehen hatten. Dabei handelte es sich um den „Not a Flamethrower“-Flammenwerfen von Elon Musks Boring Company.

Die Behörden forderten Cassell auf, ihnen den Flammenwerfer zu überlassen, was er jedoch ablehnte. In einem E-Mail an Kotaku gab er an, er wolle zuerst rechtliche Beratung einholen, bevor er der Aufforderung nachkommt. Die Polizei hatte weder einen Durchsuchungs- noch Haftbefehl gegen Cassell. Laut dem YouTuber wollen die Behörden die Sache „auf niedrigster Ebene“ klären.