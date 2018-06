Was die Leute mit Elon Musks Flammenwerfer alles anzünden

Als Halb-Scherz und Anlehnung an den Parodie-Film Spaceballs hat es begonnen: ein Flammenwerfer als Fanartikel. Wie so viele verrückte Ideen von Elon Musk, wurde auch diese in seinem Twitter-Feed geboren. Und weil Musk nun mal Musk ist, steht er zu seinen Halb-Scherzen.

Diese Woche wurden die ersten 1000 Flammenwerfer bei einer Abhol-Party an die glücklichen Käufer übergeben. Die Veranstaltung fand beim Hauptsitz der Boring Company statt – schließlich ist der Flammenwerfer ja auch ein offizielles Merchandising von Elon Musks Tunnelgrabunternehmen.