Pablo Escobars Bruder und Elon Musk streiten über Flammenwerfer

Escobar ist wegen des angeblichen Ideendiebstahls verärgert und fordert von Musk 100 Millionen Dollar. Sollte der Tesla-CEO nicht zahlen, will Escobar die Angelegenheit vor ein Gericht bringen. Musk antwortete Escobar auf Twitter: "It’s Not a Flamethrower, Mr Escobar".

Escobar droht Musk

Dem nicht genug: Im Gespräch mit mehreren Medien droht Escobar dem US-Unternehmer weiter. "Er gibt praktisch zu, die Idee gestohlen zu haben. Wir werden uns das ausmachen, da bin ich mir sicher. Elon weiß wo er uns findet", sagt Escobar gegenüber The Next Web. Die geforderten 100 Millionen könne Musk gerne in Tesla-Aktien zahlen, so Escobar.

"Vielleicht werde ich selbst der neue Tesla-CEO, wenn das Gericht entscheidet", sagt der kolumbianische Unternehmer. "Als du in den 1980er Jahren ein kleiner Bub warst, hat mir die Welt gehört. Jetzt hast du ein paar Milliarden verdient, vielleicht zwanzig Milliarden. So viel habe ich damals in zwei Wochen verdient, mein Freund. Lass uns die Angelegenheit wie Gentlemen lösen. Schick die Tesla-Aktien an Escobar Inc."