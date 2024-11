Wie Samsung den Kamera-Zoom am Handy revolutionieren will

18.11.2024

Samsung hat ein neues Kameramodul vorgestellt, das nicht nur kompakter ist, sondern auch bessere Bildqualität liefern soll.

Üblicherweise sind Kameras mit optischem Zoom in der Periskop-Bauweise (engl.: Periscope Cameras) aufgebaut. Dabei wird das einfallende Licht durch ein Prisma umgelenkt. Es durchläuft mehrere Linsen, die es vergrößern, bis es schließlich auf den Sensor fällt. Der wandelt das Licht in ein digitales Bild um.

Darstellung der Funktionsweise einer Periskop-Kamera © Samsung

Das funktioniert zwar seit Jahren akzeptabel, hat aber Nachteile. Diese will Samsung jetzt mit einer neuen Bauweise beseitigen. Lichtstärkere Kameras Samsung nennt die neue Technologie All Lenses on Prism (ALoP). Dabei befinden sich die Vergrößerungslinsen nicht zwischen Prima und Bildsensor, sondern vor dem Prisma. Das hat mehrere Vorteile. Einer davon ist, dass Linsen mit einem größeren Durchmesser verwendet werden können, die mehr Licht auf den Sensor treffen lassen.

Darstellung der Funktionsweise von ALoP © Samsung

Bei der normalen Teleskop-Bauweise liegen die Linsen der Länge nach im Kameramodul. Will man hier die Linsen im Durchmesser vergrößern, muss das Gehäuse des Smartphones dicker werden oder zumindest die hervorstehenden Beule, in der die Kameras bei vielen Smartphones sitzen. Bei ALoP sind die Linsen der Höhe nach geordnet. Dadurch kann der Durchmesser größer werden, ohne, dass das Smartphone dicker werden muss. Laut Samsung wird dadurch eine größere Blendenzahl möglich. Das heißt: Mehr Licht trifft auf den Sensor. Mehr Licht bedeutet wiederum bessere Aufnahmen bei Nacht und schwierigen Lichtverhältnissen und weniger Chance zu verwackeln, weil die Belichtungszeit kürzer ist. Samsung gibt als Beispiel an, dass eine ALoP mit einem Äquivalent von 80mm eine Blendenzahl von f 2.58 hat. Samsung konkretisiert leider nicht, ob sich die 80mm auf das Kleinbild-Äquivalent (35mm) beziehen, oder die übliche Brennweite der Hauptkamera bei Galaxy-Smartphones, die 24mm beträgt. Da Samsung in seiner Aussendung zu ALoP davon spricht, sie für Zoomgrößen von 3x-3,5x einsetzen zu wollen, sind wohl 24mm gemeint. Die 80mm Brennweite würde so einem 3,3-fach optischen Zoom entsprechen. Damit würde ALoP bei der Lichtstärke zwischen Samsungs aktuellen Kameramodulen für Spitzenmodell-Smartphones liegen. Beim S24 Ultra hat die 3-fach-Zoomkamera f 2.4 und die 5-fach-Zoomkamera f 3.4. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 Ultra im Test: Es hat sich ausgekurvt

Periskop-Kameramodul und ALoP-Kameramodul © Samsung

Kleinere Beule am Smartphone Was viele User mehr freuen dürfte: Ein ALoP-Kameramodul ist flacher und kürzer als eine Periskop-Kamera. Das heißt: Die ungeliebte Kamera-Beule an der Gehäuserückseite kann kompakter ausfallen – in der Breite und in der Höhe. Oder, falls ein Hersteller auf die Beule verzichten will: Das gesamte Smartphone kann dünner gebaut werden als mit einer Periskop-Kamera. Außerdem hat die ALoP-Kamera eine runde Linse, statt einer rechteckigen. Wer sich schon immer an der Ästhetik der einen, rechteckigen Linse an der Rückseite gestört hat, wird bei zukünftigen Handys diesen Anblick wohl nicht mehr ertragen müssen.

Links: Kamerabeule mit Periskop-Kamera. Rechts mit ALoP © Samsung