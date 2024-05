Neuer Spitzenreiter: Dieses Handy hat die beste Kamera

Das Huawei Pura 70 Ultra konnte Bestwerte in den Unterkategorien "Photo", "Zoom" und "Bokeh" erzielen. Bei "Preview" ist das iPhone 14 Pro Max am besten, bei "Video" das iPhone 15 Pro.

Gruppenfotos und natürliche Portraits

Besonders gut war der Einsatz des Huawei-Smartphones bei Gruppenfotos und schlechten Lichtbedingungen. Der Autofokus sei schnell und genau. Portraitbilder würden sehr natürlich wirken, mit einer akkuraten Hintergrundunschärfe. Nachteile waren mögliches Ghosting, also kleinere Fehler und Qualitätsverluste, wenn man sich bewegende Objekte ablichtet.

In den Kommentaren merkten allerdings viele Nutzer*innen an, dass DxOMark bisher nicht die Kamera des Xiaomi 14 Ultra getestet hat. Die Leica-Kamera wird allgemein als sehr gut bewertet. In einigen Kommentaren wird also vermutet, es könnte das Pura 70 Ultra schlagen.