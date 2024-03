Honor Magic 6 Pro im Test: Eine Mischung aus Huawei und iPhone

Das neue Honor-Flaggschiff bringt die alten Huawei-Zeiten zurück - mit dreisten Kopien und den Google-Apps.

Honor war einige Zeit im Schatten von Huawei recht gut unterwegs, auch in Österreich. Das Honor View 20 war beispielsweise das erste Smartphone, das ein kreisrundes Kameraloch im Display hatte. 2019 war das ein wahres Novum und richtungsweisend für die weitere Entwicklung am Handy-Markt. Der Android-Bann und Niedergang von Huaweis Smartphonesparte haben auch Honor mit in den Abgrund gerissen. Doch kurz nachdem die Google-Apps auf Huawei- und Honor-Handys verboten wurden, hat sich Huawei von seiner Tochter-Marke getrennt. Unter einem neuen Mutterkonzern darf Honor seit 2021 Google-Dienste und -Apps auf seinen Geräten anbieten. ➤ Mehr lesen: Mit diesen Geräten will Ex-Huawei-Tochter Honor neu durchstarten Huawei, ähem... Honor ist zurück Nun wagt die ehemalige Huawei-Tochter ein immer aggressiveres Comeback auf dem europäischen Smartphone-Markt. Demnächst wird Honor auch offiziell nach Österreich zurückkehren, wie die futurezone in Erfahrung bringen konnte - eine offizielle Bestätigung des Unternehmens soll in den kommenden Tagen oder Wochen folgen. Vom aktuellen Spitzengerät konnte ich mir bereits ein genaues Bild machen - jenes Gerät, das der chinesische Hersteller vor wenigen Tagen für den europäischen Markt vorgestellt hat. Das Honor Magic 6 Pro weckt dabei nicht nur Erinnerungen an die früheren Huawei-Handys, es weist auch frappierende Ähnlichkeiten zu den iPhones auf.

© Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro

Face-ID wie am iPhone Das Honor-Flaggschiff knüpft genau dort an, wo Huawei aufgehört hat: Es kommt mit einem makellos verarbeiteten Gehäuse und legt den Fokus auf die Kamera und die Fotoqualität. Auf dem ersten Blick fällt jedoch das längliche Kameraloch im Screen auf. Dahinter verbergen sich Selfie-Kamera und Sensoren für die biometrische Gesichtserkennung. Mit diesem 3D-Tiefensensor wird eine Face-ID ermöglicht, die sonst nur bei den iPhones vorkommt. Das bedeutet, dass die Face-ID nicht nur zum Entsperren des Geräts verwendet werden kann, sondern auch als vollwertiger Passwort- oder Fingerabdruckersatz. ➤ Mehr lesen: Xiaomi 14 mit Leica-Kamera im Test: Was kann das neue HyperOS? Sicheres Entsperren Wie auf einem iPhone kann mit der Face-ID am Honor-Handy beispielsweise die Online-Banking-App geöffnet werden. Es kann eine ID-Austria-Signatur bestätigt werden und es lassen sich damit die Passwort-Manager öffnen. Gleichzeitig verfügt das Magic 6 Pro über einen herkömmlichen Fingerprintsensor im Bildschirm. Sowohl Face-ID als auch der Fingerabdrucksensor funktionieren zuverlässig und rasch. Dass beide biometrische Entsperrmöglichkeiten vorhanden sind, ist praktisch. Damit ist das Honor-Handy sowohl den iPhones als auch anderen Android-Smartphones voraus.

© Honor

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Honor Magic 6 Pro Maße und Gewicht: 162,5 x 75,8 x 8,9 Millimeter, 225 Gramm

Display: 6,8 Zoll LTPO OLED, 1 bis 120 Hz, 1.280 x 2.800 Pixel, 1.600 nits (HBM), 5.000 nits (peak)

Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.4 bis f/2.0, 23mm, 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS 180 MP Teleobjektiv mit 2,5x optischen Periscope-Zoom: f/2.6, 1/1.49", PDAF, OIS 50 MP Weitwinkel: f/2.0, 13mm, 1/2.76", AF Video: 4K@60fps, 1080p@240fps Selfie-Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm, AF + 3D-Tiefensensor für biometrische Face ID

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

Speicher: 12/512GB, UFS 4.0

Akku: 5.600 mAh, 80 Watt Charging, 66 Watt Wireless-Charging

Software: Android 14, MagicOS 8, inklusive Google-Apps

Sonstiges: NFC, 5G, eSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.3, Dual-SIM, Wasserschutz IP68,

Farben: Black, Green

Preis: ab 1.299 Euro (12/512GB) (UVP)

Dynamic-Island kopiert Beim länglichen Kameraloch im Bildschirm befindet sich eine weitere Funktion, mit der sich das Magic 6 Pro von der Android-Konkurrenz abhebt. Der Bereich um die Aussparung wird als kleiner Zusatzbildschirm genutzt - genauso wie Dynamic Island auf den iPhones. Es handelt sich dabei um eine dreiste Kopie, die genauso funktioniert, wie auf den Apple-Handys. Wie dem auch sei - das Dynamic Island auf dem Honor Magic 6 Pro ist eine praktische Sache. Dort wird die Musikwiedergabe ebenso angezeigt, wie ein Timer oder eine laufende Sprachaufzeichnung. Tippt man auf die kleine Anzeige, öffnet sich ein etwas größeres Fenster, wo sich die Basics, etwa der Musikwiedergabe, steuern lassen. Tippt man noch einmal drauf, öffnet sich die jeweilige App – genauso wie auf einem iPhone. Schade ist, dass am Dynamic Island nur bestimmte Apps angezeigt werden. Ein Timer, den man in der Uhr-App von Google startet, ist dort ebenso wenig zu sehen, wie die Navigation von Google Maps. Spotify hingegen wird dort sehr wohl dargestellt. ➤ Mehr lesen: iPhone 15 im Test: Ein bisschen frech ist das schon

Die Dynamic Island auf dem Honor Magic 6 Pro © Florian Christof

Hochwertiger Screen und das Uhren-Design Das 6,8 Zoll große OLED-Display ist von einwandfreier Qualität. Die maximale, kurzzeitige Peak-Helligkeit von bis zu 5.000 nits stellt alle anderen Smartphones in den Schatten. Im Freien bei Sonnenlicht ist die extreme Helligkeit ein wahrer Genuss. Dass sich der Screen über die seitlichen Ränder zieht, wirkt mittlerweile etwas altbacken und nicht mehr ganz zeitgemäß. Hier hätte dem Magic 6 Pro ein moderneres Design gutgetan. Design-technisch an alte Zeiten knüpft auch der Look des riesigen Kameramoduls auf der Rückseite an. Die Gestaltung des rundlichen Moduls erinnert ein wenig an die Luxus-Uhren von Patek Philippe. Für meinen Geschmack kommt die Kamera etwas zu protzig rüber.

Honor Magic 6 Pro © Honor

Kamera der Spitzenklasse Mit der Kamera kann Honor ebenso an die glorreichen Huawei-Zeiten anknüpfen. Das Magic 6 Pro liefert nämlich richtig hochwertige Bilder. Über alle 3 Objektive hinweg und in allen Situationen - vom Night-Mode bis zum Porträtmodus - ist die Fotoqualität von aller höchster Güte. Die 50-MP-Hauptkamera zeichnet sich durch eine variable Blende aus, die in der App zwischen f/1.4 und f/2.0 eingestellt werden kann. Das ist zwar nicht allzu viel, kann aber bei manchen Situationen hilfreich sein, um eine natürliche Tiefenunschärfe zu erzeugen. Das 180-MP-Teleobjektiv setzt auf einen 2,5-fachen optischen Periscope-Zoom, der überraschend hochwertige Bilder zu Tage fördert. Mit dem bloßen Zoom-Faktor kann das Honor-Handy zwar nicht mit Apple, Samsung und Xiaomi mithalten, die Qualität der Fotos ist jedenfalls extrem gut. ➤ Mehr lesen: Vivo X100 Pro im Test: Die wahnsinnig gute Zeiss-Kamera

Bilder mit der Hauptkamera

© Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera im Night-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera im Porträt-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera im Night-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Hauptkamera im Night-Mode

Keine KI-Tools zum Fotobearbeiten Ähnlich gut ist die Weitwinkelkamera, die mit 50 MP auflöst. Im Nachtmodus sind bei allen 3 Objektiven wirklich gute Bilder möglich, die durch Klarheit, Schärfe und Farbtreue überzeugen können. Der Porträtmodus funktioniert bei Tageslicht wunderbar, im Dunklen sind die Fotos nicht mehr allzu gut. Will man Fotos im Nachhinein bearbeiten, zeigt sich, dass es hier enormen Aufholbedarf gegenüber Samsung und Google gibt. Der klassische Editor bietet noch all die üblichen und brauchbaren Einstellungsmöglichkeiten. Eine KI-gestützte Bearbeitung der Bilder ist allerdings nicht möglich. Während sich auf Samsung- und Google-Handys störende Objekte mittels KI-Tool wegradieren lassen, Spiegelungen automatisch retuschiert werden können und andere brauchbare Werkzeuge zur Verfügung stehen, gibt es solche Funktionen beim Honor Magic 6 Pro gar nicht. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 8 im Test: Wenig Geld für eine Spitzenkamera

Bilder mit Weitwinkel und Zoom

© Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit dem Teleobjektiv (2,5-fache optische Vergrößerung) im Night-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit dem Teleobjektiv (2,5-fache optische Vergrößerung) © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera im Night-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera im Night-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit dem Teleobjektiv (2,5-fache optische Vergrößerung) © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit dem Teleobjektiv (2,5-fache optische Vergrößerung) © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit dem Teleobjektiv (2,5-fache optische Vergrößerung) © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit dem Teleobjektiv (2,5-fache optische Vergrößerung) im Night-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit dem Teleobjektiv (2,5-fache optische Vergrößerung) © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera im Night-Mode © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Honor Magic 6 Pro: Foto mit der Weitwinkelkamera

Honor oder Huawei? Die Software ist ein weiterer Punkt, bei dem Erinnerungen an die alten Huawei-Handys aufkommen. Nicht nur weil all die üblichen Google-Apps vorhanden sind, sondern auch weil das User-Interface MagicOS 8 in weiten Teilen eine exakte Kopie von Huaweis EMUI ist. Das trifft leider auch auf die Bloatware zu. Es sind zahlreiche Honor-Apps vorinstalliert, die für meine Zwecke nahezu allesamt unbrauchbar sind. Glücklicherweise können viele davon ohne Probleme deinstalliert werden. MagicOS 8 basiert auf Android 14. Wie viele Android-Upgrades der chinesische Hersteller garantiert und wie lange er vorhat, das Gerät mit Sicherheits-Updates zu versorgen, wurde noch nicht bekannt gegeben. Da das Handy von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben wird, kann der Prozessor hier nicht als Ausrede für mangelnde Updates herhalten.

Ein Screenshot stammt von einem 5 Jahre altem Huawei-Handy, der andere vom aktuellen Honor Magic 6 Pro © Florian Christof

Aufholbedarf bei Künstlicher Intelligenz Was bei der Honor-Software komplett fehlt, sind Funktionen, die auf Künstliche Intelligenz zurückgreifen. So ist es mit dem Magic 6 Pro nicht möglich, sich Texte generieren oder zusammenfassen zu lassen. Automatisches Transkribieren und Live-Übersetzungen sind ebenso nicht verfügbar. Honor lässt wissen, dass das Unternehmen daran arbeitet, das Sprachmodell LlaMA der Facebook-Mutter Meta in das Magic 6 Pro zu integrieren. Allerdings befindet sich dieses Vorhaben noch in der Entwicklungsphase, wie es heißt. Dass es demnächst brauchbare KI-Tools auf dem Honor-Flaggschiff gibt, ist also nicht zu erwarten. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 im Test: So schlägt sich das KI-Handy

Huawei oder Honor? © Florian Christof

Akku und Ladeleistung Der Akku hat eine Kapazität von 5.600 mAh. Wenn man nicht allzu viel Screentime bei einer eher niedrigen Helligkeit hat, könnten sich mit dem Honor Magic 6 Pro tatsächlich 2 Tage am Stück ausgehen. Realistisch ist allerdings eine Akkulaufzeit von einem Tag, mit ausreichend Restprozent am Ende des Tages. Geladen werden kann das Honor-Handy mit bis zu 80 Watt kabelgebunden und bis zu 66 Watt kabellos. Damit lässt sich ein beträchtlicher Energieschub in nur wenigen Minuten erreichen. ➤ Mehr lesen: Diese KI-Features sollen mit iOS 18 auf die iPhones kommen

Honor Magic 6 Pro © Honor

Honor Magic 6 Pro © Honor