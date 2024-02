Mit diesen Geräten will Ex-Huawei-Tochter Honor neu durchstarten

Die Honor-Smartphones sind wieder mit Google-Apps ausgestattet, erinnern aber an ein iPhone.

Honor kehrt nach Österreich zurück. Das konnte die futurezone vor ein paar Tagen in Erfahrung bringen. Nun hat die ehemalige Huawei-Tochter in Barcelona ihre Geräteneuheiten für Europa präsentiert, was für den Handy-Markt in Österreich jede Menge frischen Wind bedeutet. Die positive Nachricht gleich vorweg: Sämtliche Honor-Geräte sind mittlerweile längst vom Android-Bann befreit. Dadurch sind die Handys und Tablets des chinesischen Herstellers wie gewohnt mit Google-Apps und -Services ausgestattet. Welche Geräte schlussendlich offiziell am österreichischen Markt landen werden, ist noch nicht ganz klar. Eine offizielle Bestätigung über Marktstart und den jeweiligen Produkten steht noch aus. Irgendwie werden aber wohl alle neu vorgestellten Geräte beziehbar sein. ➤ Mehr lesen: Ex-Huawei-Tochter Honor kommt zurück nach Österreich

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Honor Magic 6 Pro Maße und Gewicht: 162,5 x 75,8 x 8,9 Millimeter, 225 Gramm

Display: 6,8 Zoll LTPO OLED, 1 bis 120 Hz, 1.280 x 2.800 Pixel, 1.600 nits (HBM), 5.000 nits (peak)

Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.4 oder f/2.0, 23mm, 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS 180 MP Teleobjektiv mit 2,5x optischen Periscope-Zoom: f/2.6, 1/1.49", PDAF, OIS 50 MP Weitwinkel: f/2.0, 13mm, 1/2.76", AF Video: 4K@60fps, 1080p@240fps Selfie-Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm, AF + 3D-Tiefensensor für biometrische Face ID

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

Speicher: 12/256GB, 16/512GB, 16/1TB

Akku: 5.600 mAh, 80 Watt Charging, 66 Watt Wireless-Charging

Software: Android 14, MagicOS 8, inklusive Google-Apps

Sonstiges: NFC, 5G, eSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.3, Dual-SIM, Wasserschutz IP68,

Farben: Black, Green, Blue, Purple, White

Preis: ab 1300 Euro (12/512GB) (UVP)

FaceID und Dynamic Island Da wäre als Erstes das aktuelle Flaggschiff Honor Magic 6 Pro. Auch wenn das Unternehmen bei der Präsentation in Spanien so tut, als wäre das Handy brandneu, ist das Gerät in China bereits seit Mitte Jänner auf dem Markt. Was das Magic 6 Pro auszeichnet, ist das längliche Kameraloch im Display, hinter dem sich die Selfie-Kamera und Sensoren für eine biometrische FaceID befinden. Das sind aber noch nicht alle Apple-Anleihen. Denn der Bereich rund um den pillenförmigen Ausschnitt wird wie die Dynamic Island auf iPhones als kleine zusätzliche Anzeige genutzt. Dort werden einige praktische Informationen angezeigt, beispielsweise die Musikwiedergabe, Navigation, Timer und vieles mehr. ➤ Mehr lesen: Redmi Note 13 Pro+ im Test: Die günstigen Xiaomi-Handys sind zurück

Helles Display, hochauflösende Kamera Der 6,8 Zoll große OLED-Screen kommt auf eine extrem hohe maximale Helligkeit von bis zu 5.000 Nits (peak). Auch wenn dieser Wert nur für kurze Zeit erreicht werden kann, ist das Magic 6 Pro anderen Smartphones weit voraus. Im High-Brightness-Mode kommt das Handy auf 1.600 Nits, was noch immer ein richtig guter Wert ist. Die Kamera beim Magic 6 Pro besteht aus 3 Objektiven. Die 50-MP-Hauptkamera setzt auf eine variable Blende, das 108-MP-Teleobjektiv ermöglicht einen 2,5-fachen optischen Periskop-Zoom und das Weitwinkelobjektiv löst ebenso mit 50 MP aus. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 im Test: So schlägt sich das KI-Handy

Das Honor Magic 6 Anders als bei den meisten Konkurrenten kommt das Nicht-Pro-Modell mit einem ähnlich großen Bildschirm. Auch die Spezifikationen des Displays sind dieselben. Verzichten muss man beim Standardgerät hingegen auf die biometrische FaceID sowie die kleine Zusatzanzeige um das Kameraloch, das Apple-User*innen als Dynamic-Island kennen. Bei der Hauptkamera gibt es keine variable Blende und das Teleobjektiv löst lediglich mit 32 MP anstatt mit 180 MP auf. Außerdem gibt es hier keinen Periskop-Zoom, sondern einen herkömmlichen optischen Zoom. Kleinere Einbußen muss man auch bei der Ladeleistung hinnehmen. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 8 im Test: Wenig Geld für eine Spitzenkamera

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Honor Magic 6 Maße und Gewicht: 161,8 x 75,4 x 8,1 Millimeter, 199 Gramm

Display: 6,78 Zoll LTPO OLED, 1 bis 120 Hz, 1.264 x 2.800 Pixel, 1.600 nits (HBM), 5.000 nits (peak)

Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.9, 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS 32 MP Teleobjektiv mit 2,5x optischen Zoom: f/2.4, PDAF, OIS 50 MP Weitwinkel: f/2.0, 13mm, 1/2.76", AF Video: 4K@60fps, 1080p@240fps Selfie-Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm, AF

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

Speicher: 12/256GB, 16/256GB, 16/512GB, 16/1TB

Akku: 5.450 mAh, 66 Watt Charging, 55 Watt Wireless-Charging

Software: Android 14, MagicOS 8, inklusive Google-Apps

Sonstiges: NFC, 5G, eSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.3, Dual-SIM, Wasserschutz IP68,

Farben: Black, Green, Blue, Purple, White

Preis: noch unbekannt

Das Honor Magic 6 Lite Wesentlich günstiger gibt es das Honor Magic 6 Lite. Auch wenn das Lite-Gerät ab 329 Euro bereits zu haben ist (hier auf Amazon), sind hier einige Kompromisse notwendig. Das Display weist noch recht hochwertige Eckdaten auf, die Kameraausstattung lässt aber ein wenig zu wünschen übrig - rein vom Datenblatt her zu urteilen. Die 108 MP Hauptkamera hat einen etwas kleinen Image-Sensor mit 1/1.67" und keinen optischen Bildstabilisator. Das Weitwinkelobjektiv löst lediglich mit mickrigen 5 MP auf und ein solches 2 MP Makroobjektiv war noch nie brauchbar. Es gibt kein WiFi 6 und keine eSIM und das Magic 6 Lite kann nicht kabellos geladen werden. Die Akku-Kapazität beträgt 5.300 mAh und angetrieben wird es von einem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm).

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Honor Magic 6 Lite Maße und Gewicht: 163,6 x 75,5 x 8 Millimeter, 185 Gramm

Display: 6,78 Zoll LTPO OLED, bis 120 Hz, 1.220 x 2.652 Pixel, 1.200 nits (peak)

Kamera: 108 MP Hauptkamera: f/1.8, 1/1.67", PDAF 5 MP Weitwinkel: f/2.2 2 MP Makroobjektiv: f/2.4 Video: 4K@30fps Selfie-Kamera: 16 MP, f/2.5

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)

Speicher: 8/256GB

Akku: 5.300 mAh, 35 Watt Charging, kein Watt Wireless-Charging

Software: Android 13, Magic OS 7.2, inklusive Google-Apps

Sonstiges: NFC, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, Dual-SIM, Wasserschutz IP53,

Farben: Sunrise Orange, Midnight Black, Emerald Green

Preis: ab 329 Euro (8/256GB) (Amazon-Preis)

Marktstart und Preise Wie es um den Marktstart in Österreich steht, ist noch nicht offiziell kommuniziert worden. Ebenso wenig ist bestätigt, welche Geräte offiziell in Österreich angeboten werden. Außerdem steht noch nicht fest, ob und wo sie in den stationären Handel kommen werden und ob sie auch bei Mobilfunkern zu haben sein werden. Da all diese Details noch unklar sind, gibt es auch noch keine offiziellen Österreich-Preise für die neuen Honor-Handys. Für einen Richtwert bei den Preisen lohnt sich ein Blick nach Deutschland. Dort kostet das Honor Magic 6 Pro in der eizig erhältlichen 512-GB-Variante 1300 Euro.