Redmi Note 13 Pro+ im Test: Die günstigen Xiaomi-Handys sind zurück

Auf dem Papier fast ein Spitzenmodell, preislich in der Mittelklasse: Das Android-Smartphone ist ein interessanter Brückenschlag.

Nun hat Xiaomi mit seiner Sub-Marke Redmi neue Smartphones auf den Markt gebracht, die vielversprechend klingen. Es sieht so aus, als ob der chinesische Hersteller zu alten Werten zurückkehrt.

Xiaomi hatte sich in der Vergangenheit mit günstigen aber hochwertigen Smartphones einen Namen gemacht. Mit den Jahren sind die Geräte aber immer teurer geworden und die Konkurrenz immer härter. Die preiswerten Xiaomi-Handys wurden immer weniger.

Maßgeblich ist das aber der hohen Qualität des Displays zuzuschreiben. Am 6,67 Zoll großen AMOLED -Panel gibt es nämlich kaum etwas auszusetzen. Es ist farbstark, kontrastreich, kommt auf bis zu 120 Hz und eine Helligkeit von bis zu 1.800 nits (peak).

Der Rahmen , der den Screen einschließt, ist jedenfalls richtig dünn - auch an der unteren Seite. Das trägt dazu bei, dass das Redmi Note 13 Pro+ richtig hochwertig wirkt.

Das Design ist eine Mischung aus Waterfall-Display und dem moderneren Look mit flachen Kanten . Der Bildschirm und auch die Rückseite ziehen sich leicht über die seitlichen Ränder. Diese sind dann allerdings in einer flachen Optik gehalten.

Etwas anders sieht es beim 8-MP-Weitwinkelobjektiv aus. Hier muss man gegenüber der Hauptkamera einige Abstriche hinnehmen. Zwar sind die Bilder noch immer farbstark und kontrastreich, Schärfe und Darstellung der Details lässt an manchen Stellen aber ein wenig zu wünschen übrig - vor allem im Bereich der Bildränder.

Legt man den Maßstab von Mittelklasse-Handys an, dann kommt die Fotoqualität gut weg. Bei Sonnenschein liefert das Redmi Note 13 Pro+ hochwertige Bilder. Es kann gut mit Licht-Schatten-Wechsel umgehen, die Darstellung ist scharf und detailreich.

Die 200 Megapixel der Hauptkamera klingen vielversprechend. Auch wenn die Sensorauflösung bekanntlich nichts über die Qualität der Bilder aussagt, sind die Fotos in diesem Fall aber recht überzeugend .

Die Unterschiede zwischen Haupt- und Weitwinkelobjektiv fallen im Nachtmodus noch deutlicher aus. Die Hauptkamera liefert überraschend gute Bilder, bei denen zahlreiche Details ersichtlich sind. Die Schärfe geht in Ordnung und die farbliche Stimmung kommt gut rüber.

Leistung und Prozessor

Dass es sich beim Redmi Note 13 Pro+ um ein Mittelklasse-Phone handelt, das möglichst günstig angeboten werden kann, sieht man am Prozessor. Hier kommt ein Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) zum Einsatz, der bereits ein Jahr alt ist.

Rein von den Zahlen und den Benchmark-Ergebnissen her zu urteilen, kann der Mediatek-Prozessor mit seinen Snapdragon-Pendants nicht mithalten. Im Handy-Alltag wird man nicht allzu viel Unterschied bemerken. Der Mediatek-Chip ist absolut in der Lage, all die gängigen Apps mühelos zu schupfen.

Ziemlich arg finde ich, dass Xiaomi das Redmi Note 13 Pro+ mit einer Mindestspeichergröße von 512 GB und 12 GB RAM ins Rennen schickt. Der große Speicher ist zwar praktisch, viele kommen aber mit 128 oder 256 GB aus und könnten sich dadurch Geld sparen.

