Elon Musk spricht über Tesla-Masterplan Teil 4

Der Tesla-Chef kündigt den 4. Teil seines Masterplans an, obwohl der 2. nicht einmal noch abgeschlossen werden konnte.

Während eines live übertragenen “All-Hands”-Meetings hat Tesla-Chef Elon Musk den 4. Teil seines Masterplans für das Unternehmen angeteast. Und das, obwohl noch nicht einmal der 2. Teil des Plans aus 2016 abgeschlossen wurde, wie Electrek berichtet.

Ausgangspunkt der Tesla-Masterpläne war eine Art Klima-Manifest, das Musk vor rund 20 Jahren veröffentlichte. Damals war der Tesla Roadster gerade aktuell, das erste E-Auto des Unternehmens. In dem Text zeigt Musk auf, wie das Auto über seinen gesamten Lebenszyklus weniger Emissionen verursacht als Hybrid-Modelle dieser Zeit. Zudem berichtet er von den Ambitionen von Solarcity - was später zu Tesla Energy wurde - und wie man die Klimaerwärmung bekämpfen wolle.

Masterplan, Teil 1 und 2

Die Grundzüge des Tesla-Masterplans waren es, einen Sportwagen zu bauen, mit dem damit verdienten Geld ein günstigeres Auto zu erschaffen und dieses Geld wiederum zu investieren, um ein noch preiswerteres Auto zu konzipieren. Gleichzeitig wollte Musk eine Möglichkeit emissionsfreier Stromerzeugung anbieten.

Während dieser erste Teil des Masterplans durchaus als erfolgreich zu betrachten ist, sieht es mit der 2016 veröffentlichten Fortsetzung etwas anders aus. Dort zeigt Musk unter anderem folgendes auf, man wolle:

Solardächer mit nahtlos integriertem Batteriespeicher bauen Produktpalette von Elektrofahrzeugen erweitern, um alle wichtigen Segmente abzudecken Selbstfahr-Funktion entwickeln, die 10-mal sicherer ist als manuelles fahren ermöglichen, dass das Auto auch dann Geld verdient, wenn man es nicht nutzt

Während man bei Punkt 3 eventuell noch darüber diskutieren könnte, ist Punkt 4 definitiv noch nicht passiert. Ursprünglich kündigte Musk schon 2019 an, dass Tesla-Besitzer “im kommenden Jahr” über die App ihr Fahrzeug in einem Ride-Sharing-Netzwerk zur Verfügung stellen können, wenn sie ihr Auto gerade nicht benötigen.

Dabei rechnete er vor, dass mit einem Model 3 durch das Ride-Sharing jährliche Einnahmen von mehreren 10.000 Dollarn erzielt werden können. Zudem wolle Tesla selbst Autos für diesen Ride-Sharing-Dienst zur Verfügung stellen und dadurch Geld verdienen, kündigte Musk an.

Masterplan Teil 3

Der 3. Teil des Masterplans konzentriert sich auf die globale Umstellung auf erneuerbare Energien und die Lösung des Klimawandels. Er umfasst Berechnungen und Strategien zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft.

Dieser Masterplan verschwand von der Webseite zu dem Zeitpunkt, als Musk verstärkt begann, sich dem damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zuzuwenden. Dieser ist seit jeher für seine Nähe zu fossilen Brennstoffen bekannt.

Für Musk sind 1 und 2 abgeschlossen

Auch wenn die Vision des Ride-Sharing-Netzwerks nicht Realität geworden ist, sieht Musk Teil 1 und 2 des Plans vervollständigt. “Wir befinden uns in Phase 3 des Masterplans, nachdem Masterplan 1 und 2 abgeschlossen sind”, so Musk in dem aktuellen Meeting.

Teil 3 sei sehr umfassend, da er “die gesamte Energie der Erde nachhaltig gestalten soll”. Teil 4 würde “autonome Autos, autonome humanoide Roboter, kombiniert mit Solar- und Batteriespeichern” umfassen. “Ich denke, die Zukunft wird unglaublich sein”, sagte Musk.