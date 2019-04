Elon Musk verspricht Tesla-Roboter-Taxis für kommendes Jahr

Dass Tesla-Fahrzeuge vollständig autonom, also ohne Fahrer Teil eines Ride-Sharing-Netzwerkes werden können, hänge stark von den regulatorischen Rahmenbedingungen ab. Wie gewohnt zeigt sich Musk in dabei zuversichtlich: Im zweiten Quartal 2020 soll das Ride-Sharing-Angebot von Tesla zumindest auf einem Markt in Betrieb gehen.

Erster Tesla-Chip für autonome Fahrzeuge

Für die Pläne mit selbstfahrenden Autos hat der Elektroautohersteller einen eigenen neuralen Chip designt. Seit 2016 arbeitet Tesla an der Entwicklung eines Chips für selbstfahrende Autos. "Das Unternehmen, das noch nie einen Chip gebaut hat, hat nun den besten Chip der Welt entwickelt", meinte Musk bei der Präsentation.

Der neue, selbst entwickelte, so genannte Full Self Driving-Computer ( FSD) sei in allen aktuellen Tesla-Modellen integriert. Besitzer eines älteren Teslas, die das "Full Self-Driving Package" gekauft haben, können ihr Fahrzeug in den kommenden Monaten nachrüsten lassen. Bislang wurde die Fahrtechnik in den Tesla-Autos von Nvidia-Hardware angetrieben.