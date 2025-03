China will die größten Probleme des Hyperloops gelöst haben

Ob Hyperloops jemals den Sprung von Science-Fiction in die Realität schaffen, bleibt ungewiss. Der Hype um das Reisen mit 1.000 km/h durch eine Vakuumröhre ist etwas abgeflacht, nachdem mehrere Start-ups ihre Projekte aufgegeben haben. In China wird aber kräftig an dieser Technologie geforscht. Dort spricht man von einem Durchbruch.

Demnach sei es gelungen, die größten Herausforderungen beim Bau und Betrieb eines Hyperloops zu überwinden. Ingenieure des staatlichen Eisenbahnbetriebes haben dafür die langjährige Erfahrung im Umgang mit Magnetschwebebahnen genutzt, heißt es in einem Artikel der South China Morning Post.

Bereits im vergangenem Jahr soll im Rahmen desselben Projekts ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt worden sein - das soll das folgende Video zeigen. Wie hoch der Top-Speed war, wurde allerdings nicht verraten.

