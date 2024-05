Neuartige Magnetschwebebahn funktioniert mit normalen Schienen

Die italienische Firma Ironlev stellte bei der Messe LetExpo2024 in Verona einen Eisenbahn-Container vor, der sich schwebend über gewöhnliche Bahngleise bewegt. Ein Video zeigt die neue Technologie im Einsatz, die in Zukunft bei der Einsparung von Energiekosten helfen könnte. Mit 70 km/h bewegt sich der entwickelte Prototyp im Video über italienische Zuggleise.

Das System funktioniert, indem Magnete ein Luftpolster zwischen dem Fahrzeug und den Gleisen erzeugen. Durch Rollen an den Seiten werden die Magnete an ihrem Platz gehalten. Das macht es sehr leise und reduziert die Vibrationen, die normalerweise entstehen. Weil dabei außerdem keine Reibung entsteht, soll das Gefährt große Einsparungspotenziale in puncto Energie bringen.