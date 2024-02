Vulkangestein ist normalerweise leicht magnetisierbar. Nicht so aber in einem See in Neuseeland, der sich nach einem Ausbruch gebildet hat.

Ihre neu angefertigte Karte offenbart Tausende kleine Krater am Seeboden, wobei die größten einen Durchmesser von 50 Metern haben. Diese Krater sind charakteristisch für einen historischen Gasaustritt. In der Vergangenheit dürften Gasblasen aus dem Erdinneren aufgestiegen sein und dabei das Sediment des Seebodens gestört haben. Obwohl kein Gas mehr austritt, kann man die Hitze, die von diesen Kratern ausgeht, immer noch messen.

Forscher Claude de Ronde und sein Team stellten allerdings fest, dass das Gestein am Meeresboden überhaupt nicht die magnetischen Eigenschaften aufweist, die man davon erwartet. Das scheint mit den Wärmeströmungen unter dem See zusammenzuhängen, wie die Forscher*innen schlussfolgern.

Magnetische Messungen zeigten ein weiteres Phänomen. Vulkangestein besteht typischerweise aus Magnetit , der sich, wie der Name schon sagt, leicht magnetisieren lässt und sich typischerweise am Erdmagnetfeld ausrichtet.

Heißes Wasser kann Magnetit nämlich in ein anderes Mineral namens Pyrit umwandeln, das kein magnetisches Signal hat, sich also nicht magnetisieren lässt. Besonders häufig tritt dieses Mineral im südlichen Teil des Sees auf, wo auch die Hitzeentwicklung am größten ist.

Das Wasser am Meeresboden hat im Schnitt dennoch kühle 14 Grad Celsius, da der See so groß ist, dass das kältere Oberflächenwasser der Hitze von unten entgegenwirkt. "Niemand, der im See schwimmt, würde es bemerken, aber mit Instrumenten können wir es messen", sagt de Ronde gegenüber LiveScience.