Rätselhafte Anomalien am Mond: Das ist die Lösung

“Das Verständnis über die Bildung und Verteilung von Magnetit auf dem Mond bietet neue Perspektiven, um die Entstehung magnetischer Anomalien in der Mondkruste zu klären”, schreibt der Autor Zhuang Guo im Paper .

Das Magnetit befand sich in kugelförmigen Eisensulfidkörnern, die geschmolzenen Tröpfchen ähneln. Das deutet darauf hin, dass sich das Magnetit bei gigantischen Meteoriteneinschlägen auf der Mondoberfläche gebildet haben könnte.

Bereits in der Vergangenheit gingen Forscher*innen davon aus, dass Meteoriteneinschläge stark magnetisches Material in den Mondboden injiziert haben könnten. Das würde zumindest die magnetischen Anomalien in der Nähe der Krater erklären.

Magnetitpartikel auch im Mondsand

Aufgrund der Proben gehen die Forscher*innen nun aber davon aus, dass Magnetit als submikroskopische Partikel auch im feinsten Mondsand verbreitet ist. Das gelte es zu berücksichtigen, wenn man die unerklärlichen magnetischen Anomalien auf dem Mond weiter untersucht.

Durch die weitere Erforschung der Magnetfelder des Mondes sowie der Verteilung des Magnetits ließe sich außerdem herausfinden, wie groß die Meteoriten waren, die auf die Mondoberfläche einschlugen. Dadurch könne man besser verstehen, wie sich die Mondoberfläche gebildet hat.