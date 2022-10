Die besten Mond-Fotos der "Observe the Moon" Nacht

Am Samstagabend fand weltweit eine Veranstaltung statt, die das Ziel hatte, den Mond zu beobachten.

Die #ObserveTheMoon-Feierlichkeiten zogen in den vergangenen Jahren fast 500.000 Teilnehmer*innen aus 122 Ländern von allen Kontinenten an. Die NASA übertrag das Programm via YouTube-Stream und forderte alle Interessierten auf, ihre eigenen Bilder zu teilen.