Hurrikan zwingt Artemis zurück ins NASA-Gebäude

Hurrikan Ian nähert sich dem Kennedy Space Center in Florida - und damit auch der Startrampe, auf der die Artemis I Rakete gerade platziert ist. Damit es nicht zu weiteren Schäden der Rakete kommt, wird diese am Dienstagmorgen ab 5 Uhr in der Früh ins Montage-Gebäude der NASA zurück bewegt. Das wird auch live von der NASA via YouTube-Stream übertragen.