Warum fliegen wir überhaupt zurück zum Mond?

Eigentlich sollte am Montag die große NASA-Mission „Artemis 1“ zum Mond starten und den Beginn einer neuen Raumfahrt-Ära markieren. Der Start musste aber aufgrund von Triebwerk-Problemen abgebrochen werden.

Schon im Vorfeld gab es kritische Stimmen zur Mission, die sich jetzt noch lauter melden. Denn das Projekt ist mit enormen Kosten verbunden und jetzt würde die Riesen-Rakete nicht einmal fliegen, sticheln Kritiker*innen.

Ein Start kostet 4,1 Milliarden Dollar. Die Entwicklungskosten für das Orion-Raumschiff und die SLS-Rakete sollen bis 2025 auf 93 Milliarden Dollar ansteigen (mehr dazu hier). Statt Probleme auf der Erde zu lösen, tritt die USA erneut einen politischen Wettlauf gegen andere Nationen an und verbrennt Milliarden, die man in Bildung, Gesundheit oder Soziales investieren könnte, so der Vorwurf.

Auch die europäische Raumfahrtagentur ESA muss sich das gefallen lassen. Ihr Budget beläuft sich 2022 auf 7,15 Milliarden Euro, davon knapp 50 Millionen aus Österreich. Zusätzlich erhält die Raumfahrtagentur Zahlungen von Vertragspartnern. Pro Service-Modul, das im Orion-Raumschiff verbaut ist, erhält die ESA 301 Millionen Euro von der NASA.