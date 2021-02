Mars-Landung der NASA im Live-Ticker und Live-Stream

Der Rover Perseverance wird am 18. Februar eine spektakuläre Landung durchführen. Die futurezone begleitet das Ereignis.

Seit Juli 2020 ist der Mars-Rover Perseverance unterwegs zum Roten Planeten. Am 18. Februar ist es soweit: In spannenden 7 Minuten wird er im Jezero Krater landen. In dieser kurzen Zeit muss alles automatisch verlaufen: Mithilfe eines Fallschirms wird Perseverance von 20.000 km/h auf 320 km/h gebremst. Danach zündet ein Jetpack mit 8 Triebwerken, die den Fall weiter bremsen.

Im Flug wird der Mars-Rover dann abgekoppelt und soll sicher aufsetzen. Die NASA begleitet die Landung im Live-Stream, die Kamera des Rovers liefert Bilder von der Landung. Ganz "live" wird man sie nicht verfolgen können, denn auch die NASA empfängt die Daten mit einigen Minuten Verzögerung. Daher ist die Landung auch als "7 Minuten des Terrors" bekannt, in denen die Wissenschaftler auf das Ergebnis ihrer minutiös geplanten Mission warten müssen, ohne eingreifen zu können.

Der Live-Stream der NASA kann am 18. Februar hier verfolgt werden, die futurezone wird das Event morgen ab 20.15 Uhr auf dieser Seite auch im Live-Ticker begleiten.