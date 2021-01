Mars-Landungen und Asteroiden-Abwehr: Das Raumfahrt-Jahr 2021

James-Webb-Weltraumteleskop

Nach langen Verzögerungen und verschobenen Starts planen ESA und NASA im Oktober 2021 endlich das neue James-Webb-Weltraumteleskop ins All zu schießen. Mit einem Durchmesser von 6,5 Metern ist eines der größten optischen Teleskope, die je gebaut wurden und soll der Nachfolger von Hubble werden.

Eine Ariane-5 Rakete soll das 6,5 Tonnen schwere Teleskop am 31. Oktober in Französisch-Guyana ins All bringen. "Das ist eine sehr anspruchsvolle Mission. Das klingt so harmlos, aber dieses Teleskop kostet 9 Milliarden Dollar. An Bord befinden sich viele verschiedene Kameras, wie Infrarotsensoren, und dafür muss das extrem gekühlt werden", erklärt Jan Wörner, der derzeit noch das Amt des ESA-Generaldirektors innehat, der futurezone.

Das James-Webb-Weltraumteleskop wird am sogenannten Lagrange-Punkt L2 platziert. Er liegt auf der von der Sonne abgewandten Seite der Erde, wo sich die Anziehungskraft von Erde und Sonne ausgleichen. Dort soll es in die Vergangenheit des Universums blicken. Es soll Sterne und Planetensysteme beobachten, die kurz nach dem Urknall entstanden sind, erklärt Wörner.