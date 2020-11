Klimaschutz: ESA-Satellit Sentinel-6 startet am Samstag

Messreihe bis 2030

Nach dem Start am 21. November wird zunächst wird ein Team der ESA dafür sorgen, dass Sentinel-6 seinen Orbit in 1.300 Kilometer Höhe erreicht. Drei Tage nach dem Start wird die Kontrolle über den Satelliten an EUMATSAT übergeben. Dafür wird ein neues Kontrollzentrum in Darmstadt (Deutschland) genutzt, erklärt Manfred Lugert.

In etwa einem Monat werden die Instrumente dann in Betrieb genommen, nach etwa 6 Monaten werden die ersten Messungen bereitstehen. Seinen vollen Betrieb wird er in einem Jahr aufgenommen haben. 2025 soll dann der Zwillingssatellit, Sentinel-6b, den Betrieb aufnehmen. So soll die Messreihe bis 2030 fortgeführt werden.

Live-Stream des Starts

Den Launch von "Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich" kann man am Samstag live über ESA-TV verfolgen. In den Orbit gebracht wird er von SpaceX mit einer Falcon 9 Rakete. Der Start von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien ist für 18:17 Uhr MEZ (9:17 Ortszeit) geplant.

Die Copernicus-Mission ist ein Gemeinschaftsprojekt der ESA, NASA, EUMATSAT, der europäischen Kommission und der US-Wetter- und Ozeanografie­behörde NOAA. Laut ESA-Direktor Josef Aschbacher kostete das gesamte Projekt die Beteiligten in Europa und den USA jeweils 400 Millionen Euro.