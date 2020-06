Massenflucht von Tieren an die Pole hat begonnen

So leitet Wasser Hitze etwa 25 Mal besser als Luft - entsprechende Temperaturveränderungen sind für die Lebewesen in den Meeren folglich weitaus heftiger spürbar. Zudem können viele Lebewesen an Land ihren eigenen Temperaturhaushalt besser regeln - sie kommen mit steigenden Temperaturen folglich leichter zurecht.

Fluchtmöglichkeiten begrenzt

Die scheinbar geringe Migration von Tierarten am Land in Richtung Pole könnte aber auch weniger positive Gründe haben. So können sich Tier- und Pflanzenarten im Meer frei bewegen, während natürliche und menschgemachte Habitatsbarrieren eine Flucht von Tieren am Land erschwert. In vielen Gegenden wandern Lebewesen daher - wenn möglich - in die Höhe und versuchen höher gelegene Orte zu erobern.

Beide Strategien - die Flucht in Richtung Pole und in die Höhe am Land - haben weitreichende Konsequenzen in den zusammenhängenden Ökosystemen. Auch weisen die Forscher darauf hin, dass sämtliche Ausweichmöglichkeiten begrenzt sind. Für Spezies, die ohnehin schon in polarem Wasser oder in gebirgigen Regionen leben, könnte es bald knapp werden, wie die Temperatur durch den Klimawandel weitersteigen.