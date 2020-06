Wie Trump die Raumfahrt für Propaganda missbraucht

Nostalgie

Hatte Trump wenigen Stunden zuvor den Demonstranten vor dem Weißen Haus noch mit „den bösartigsten Hunden“ gedroht, verkündete er nach dem Start der beiden US-Astronauten in den Weltraum vereine alle Amerikaner. „Bei diesem Raketenstart ging es nicht darum, das Volk zusammenzubringen. Trump präsentiert sich als Macher und will in die Fußstapfen von großen Präsidenten wie J.F. Kennedy treten. Er versucht, an die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen, da er selbst derzeit nicht sonderlich viele vorzuweisen hat“, sagt Senn.

Mit dem Start habe Trump ein Narrativ geschaffen, dass die US-Amerikaner an eine Zeit erinnern soll, in der man führend in der Weltraumforschung war. Das unterstützt auch das kurzfristige Ziel, 2024 wieder Menschen – darunter die erste Frau – auf den Mond zu bringen, bevor man sich zum Mars aufmacht.