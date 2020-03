US Space Force fliegt heute zum ersten Mal ins All

Bisher ist die neu gegründete US Space Force am Boden geblieben. Heute soll sich das ändern: Die Atlas-V-551-Rakete der United Launch Alliance steht ab 19.57 Uhr in Cape Canaveral zum Start bereit. Dann öffnet sich das zweistündige Zeitfenster, in dem die Rakete abheben darf.

Sie wird einen militärischen Kommunikationssatelliten in den geostationären Orbit schießen, also in ungefähr 37.700 Kilometer Höhe. Der Start kann ab 19.35 Uhr auf dem YouTube-Kanal der United Launch Alliance verfolgt werden.