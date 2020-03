So wirkt sich die Corona-Krise auf die Raumfahrt aus

Während wegen der Coronavirus-Pandemie arbeiten überall auf der Welt zahlreiche Menschen von zu Hause. Die Mitarbeiter der ESA und NASA müssen aber in ihren Kontrollzentren sicherstellen, dass kritische Abläufe, beispielsweise die Satellitensteuerung, auch während der Krise sicher weiterlaufen können.

Die ESA hat in ihrem Mission Control Center in Darmstadt Maßnahmen eingeleitet, um die Mitarbeiter vor Ort zu schützen. So einfach ist das allerdings gar nicht, denn nicht jeder kann seine Arbeit mit nach Hause nehmen. Satelliten lassen sich nur vom Kontrollzentrum aus steuern, und die Ingenieure können nicht einfach neue Bauteile mit nach Hause nehmen und in der heimischen Garage testen, bevor man sie ins All schickt.