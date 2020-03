Corona-Krise macht die Luft sauberer

Wie gemessen wird

Gemeinsam mit Kollegen nimmt Stefan Schreier Messungen in Wien durch bodengestützte Sensoren vor. Dabei werden mittels Spektroskopie Abweichungen in der Farbzusammensetzung des Lichts analysiert. Spurengase (also alles in der Atmosphäre außer Stickstoff, Sauerstoff und Argon) absorbieren Licht in spezifischen Wellenlängenbereichen, weshalb man ihre Konzentrationen in der Luft genau angeben kann.

Die Messdaten, mit denen die sinkenden NO2-Konzentrationen in China und Italien festgestellt wurden, stammen vom europäischen Satelliten Sentinel-5P. Mit der beschriebenen Methode misst er die NO2-Werte rund um den gesamten Globus. Der 2017 im Rahmen des Copernicus-Programms gestartete Satellit liefert dabei eine Auflösung von 3 x 7 Kilometer. "Damit sehen wir schon die Werte einzelner Städte", meint Schreier. Obwohl man durch bodengestützte Messungen örtliche Unterschiede noch genauer messen kann, sei dies ein großer Schritt für die weltweite Erfassung von NO2-Konzentrationen.

Über den europäischen Atmosphärenüberwachungsdienst sind die Messdaten für Forscher in aller Welt frei verfügbar. So kam es, dass die Nachricht über den NO2-Rückgang in China zuerst von der NASA verbreitet wurde. "Die waren einfach am schnellsten", sagt Schreier.

Krise zeigt, was möglich ist

Die Corona-Krise wirkt sich nun also positiv auf die Luftqualität und auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen aus. Wenn radikale Einschränkungen, wie es sie derzeit gibt, offensichtlich so wirksam sind, wären sie im Kampf gegen die Klimaerwärmung nicht generell empfehlenswert?

"Was wir derzeit haben, ist ein unerwünschtes Notfallprogramm", meint Jens Borken-Kleefeld. "Aber wir können daraus lernen. Der Umstieg von persönlichen Treffen und Konferenzen auf elektronische Medien ist natürlich im ersten Moment eine Einschränkung, aber man sieht auch, dass dadurch sparsamer mit Zeit und Ressourcen umgegangen wird. Die Politik kann daraus lernen, wie sich Menschen neuen Gegebenheiten anpassen und welche Verhaltensänderungen möglich sind."