Alza eröffnet 24/7-Store in Wien, gibt bis zu 44 Prozent Rabatt

Wer sich auf Vergleichsportale nach den günstigen Preisen für Elektronikprodukte umsieht, wird vermutlich schon einmal über den Online-Shop Alza gestolpert sein. Außerdem fährt der tschechische Online-Händler seit einigen Monaten eine aufdringliche Werbekampagne mit einem giftgrünen Männchen mit schriller Stimme.

Nun eröffnet das Unternehmen einen 24/7-Store in der Wiener Innenstadt - am Getreidemarkt 1 in 1060 Wien, also am unteren Ende des Naschmarktes. Zur Eröffnung am 20. November lockt Alza mit speziellen Angeboten und Rabatten von bis zu 44 Prozent. Welche Produkte zu reduzierten Preisen angeboten werden, hat Alza nicht verraten.

Beratung, Selbstbedienung und Café

Der neue Store basiere auf einem innovativen Einkaufskonzept, wie es in einer Aussendung heißt. Das Geschäft gliedert sich in 2 Bereiche: Der betreute Bereich, wo es eine persönliche Beratung gibt, ist von Montag bis Freitag von 9:30 bis 20 Uhr geöffnet - am Samstag bis 18 Uhr.

Zudem ist dort auch ein Café vorhanden, das täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet hat. Gleichzeitig gibt es in dem Store einen rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungsbereich mit zahlreichen Abholboxen. Elektronikprodukte werden dorthin ohne Zustellkosten geliefert.

