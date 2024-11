Autobauer BYD erreicht Meilenstein bei alternativen Antrieben

"Build Your Dreams" steht hinter der Abkürzung BYD. Das ist ziemlich zutreffend, wenn man sich den rasanten Aufstieg des chinesischen Autoherstellers ansieht. Im Februar 1995 wurde das Unternehmen mit 20 Mitarbeitern in Shenzhen gegründet. Keine 30 Jahre später zählt BYD mehr als 900.000 Angestellte weltweit.

10 Millionen NEV-Autos

Erst vor einige Tagen hat der Autohersteller einen weiteren Meilenstein verkündet. Am 15. November ist das 10-millionste NEV-Fahrzeug vom Band gerollt. NEV steht für "New Energy Vehicle" und ist in China eine gängige Bezeichnung. Damit werden reine Elektroautos ebenso beschrieben wie Plug-in-Hybride oder Brennstoffzellenfahrzeuge.

Der 10-millionste NEV-Wagen von BYD war ein Z9 der Tochtermarke Denza. Ob es sich dabei um die Hybrid-Variante oder um das vollelektrische Modell handelt, hat der Autohersteller nicht bekannt gegeben.

