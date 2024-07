Nordkoreas erstes eigenes E-Auto hat einen Haken

Hat Nordkorea sein erstes eigenes Elektroauto entwickelt? Diesen Eindruck will zumindest ein Video erwecken, in dem zahlreiche Errungenschaften von nordkoreanischen Unternehmen gezeigt werden. Neben Edelmetallen aus dem Bergbau und modernen Smartphones wird in dem Clip auch ein schnittiges E-Auto präsentiert.

Das elektrische Gefährt mit der Bezeichnung "Madusan" soll eine Reichweite von 720 Kilometer aufweisen, heißt es. Doch ein genauer Blick auf das Fahrzeug lässt die Alarmglocken schrillen.

➤ Mehr lesen: Nordkorea schickt Ballons mit Exkrementen nach Südkorea