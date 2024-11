6 Dinge, die man über Bluesky wissen sollte

Prominente flüchten zu Bluesky, um dem rauen Ton auf X zu entkommen. Aber was steckt hinter dem sozialen Netzwerk? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ziemlich gleich, aber eigentlich alles anders: So könnte man die Grundidee von Bluesky beschreiben. Die Social-Media-Plattform präsentiert sich als Alternative zu X , das vorher Twitter hieß. Mit dem Wahlsieg von Donald Trump werde X zum primären Sprachrohr der Faschisten und Verschwörungstheoretiker, so die Befürchtung prominenter Nutzer.

Das Portal wurde schon 2021 aus dem damaligen Twitter ausgegliedert. Man munkelt, dass man dort schon erahnte, dass Elon Musk einen Kauf der Social-Media-Plattform plante. Twitter wurde schließlich Mitte 2022 von dem Milliardär übernommen und ein Jahr später in X unbenannt.

Ähnlich wie bei X kann auf Bluesky jede Person ein Konto erstellen und Nachrichten schreiben , die öffentlich sichtbar sind – auch für Personen, die kein Konto bei dem Portal haben. Jede Nachricht kann bis zu 300 Zeichen lang sein. Es ist auch möglich Bilder oder Videos, zusammen mit den Nachrichten, zu veröffentlichen. Um am Laufenden zu bleiben, was bestimmte Personen auf Bluesky schreiben, kann man ihnen folgen. Je mehr „Follower“ eine Person hat, desto beliebter gilt sie.

Aber reicht das, um Bluesky zum „guten“ X zu machen? Und was steckt eigentlich hinter dem Portal? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie groß ist Bluesky?

Aktuell hat Bluesky 19,2 Millionen Nutzer weltweit. Ende Oktober, also vor den US-Wahlen, waren es noch 13 Millionen. Das Wachstum war schon zuvor rasant. Im Februar 2024 hatte Bluesky lediglich 3 Millionen Nutzer. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Testphase beendet: Nutzer benötigen seitdem keine Einladung mehr, um ein Konto zu erstellen. Im August kamen 4 Millionen Nutzer in weniger als 2 Wochen hinzu, nachdem X in Brasilien gesperrt wurde.

Verglichen mit X ist das dennoch nicht besonders viel. Laut Musk hat X über 600 Millionen Nutzer. Rund 250 Millionen davon sollen täglich aktiv sein – also schreiben, mit Nachrichten interagieren oder diese lesen, anstatt bloß irgendwann mal ein Konto erstellt zu haben.