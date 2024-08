"Jetzt ist Krieg": Musk verklagt abtrünnige X-Werbekunden

Vor Gericht gezerrt werden unter anderem der Konsumgüter-Riese Unilever, der Lebensmittel-Konzern Mars sowie internationalen Organisation von Werbekunden "World Federation of Advertisers" (WFA). X spricht in der Klage von einem koordinierten Boykott und einem Verstoß gegen Wettbewerbsrecht . Hier geht es zum PDF der Anklage .

Musk wurde mehrfach ausfällig

Auf einer Konferenz der New York Times im November zeigte Musk den abtrünnigen Werbekunden den verbalen Mittelfinger. "Go fuck yourself! Wenn jemand versucht, mich mit Anzeigen zu erpressen? Mich mit Geld zu erpressen? Go fuck yourself!", schimpfte er auf der Bühne.

Der X-Chef wiederholte seine Schimpfworte mehrfach und fragte, ob das deutlich genug war. Disney-Chef Bob Iger erwähnte er dabei persönlich. Im Nachhinein hat Musk mehrfach in den Raum gestellt, dass er einfach den gesamten Disney-Konzern kaufen könnte.

