Wegen Elon Musk: Deutsche Handelskette kauft keine Teslas mehr

Immer wieder ist Elon Musk in den vergangenen Wochen durch sehr kontroverse Haltungen aufgefallen. Zwar ist das nicht komplett neu, weil der Tech-Unternehmer auch in den letzten Jahren immer wieder mit seinen Aussagen provoziert hat. Nun dürfte aber ein neues Level erreicht sein: So meinte Musk etwa am Sonntag auf X, dass er einen Bürgerkrieg in Großbritannien „für unvermeidbar“ hält, nachdem es dort zu rechtsradikalen Ausschreitungen gekommen ist. Auch seine offene Unterstützung für den erneuten Präsidentschaftskandidaten Donald Trump missfällt vielen.

Wegen Trump-Unterstützung

Wegen seiner Unterstützung für Trump hat nun die deutsche Drogeriekette Rossmann beschlossen, dieses Verhalten von Musk nicht länger zu akzeptieren. In einer Presseaussendung gibt das Unternehmen bekannt, dass es keine weiteren Teslas mehr für seinen Fuhrpark kaufen wird. Rossmann nennt als Grund für diesen Schritt die veränderten politischen Standpunkte des Tech-Unternehmers.

So habe Musk in der Vergangenheit öffentlich gesagt, dass Tesla das Risiko des Klimawandels verringern solle, das alle Lebewesen auf der Erde gefährde, schreibt Rossmann. Nun würde Musk mit seiner Unterstützung für Trump allerdings zeigen, dass er dafür nicht mehr einstehe. „Elon Musk macht keinen Hehl daraus, Donald Trump zu unterstützen. Trump hat den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet – diese Haltung steht in krassem Gegensatz zur Mission von Tesla, durch die Produktion von Elektroautos einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, so Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung.

Einstige Tesla-Fans wenden sich am

Rossmann will zwar keine neuen Teslas mehr anschaffen, aber die im Fuhrpark befindlichen Teslas weiterhin nutzen. Rossmann argumentiert dies mit Nachhaltigkeit. Statt auf Autos von Tesla wolle man in Zukunft Modelle anderer Hersteller neu kaufen.

Mit seiner neuen Anti-Tesla-Haltung steht Rossmann nicht allein da. Bereits seit einiger Zeit häufen sich Berichte, wonach viele einstige Tesla-Fans ihren Kauf mittlerweile bereuen und von der Marke abrücken würden. Vor allem US-Bürger, die demokratisch wählen, können sich für die Automarke Tesla zunehmend weniger begeistern.