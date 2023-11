"Fickt euch doch!": Elon Musk zuckt auf Bühne aus

30.11.2023

Musk reißt die Brücken zu Werbekunden ein und würde das Ende von X (Twitter) in Kauf nehmen. Ein Interview lässt tief blicken.

Das Image von X (Twitter) leidet bekanntlich ziemlich unter den Eskapaden von Elon Musk und seiner fragwürdigen Vorstellung von Redefreiheit. Große Werbekunden ziehen daher immer mehr Werbung von der Plattform zurück, was die X in eine finanziell schwierige Lage versetzt. Doch anstatt Schadensbegrenzung zu betreiben, zeigt der umstrittene Tech-Milliardär seinen Werbekunden den verbalen Mittelfinger. "Go fuck yourself! Wenn jemand versucht, mich mit Anzeigen zu erpressen? Mich mit Geld zu erpressen? Go fuck yourself!", schimpfte Musk auf der Bühne einer "New York Times"-Konferenz.

Der X-Chef wiederholte seine Schimpfworte mehrfach und fragte, ob das deutlich genug war. Disney-Chef Bob Iger erwähnte er dabei persönlich. X-CEO Linda Yaccarino hat sich in der Zwischenzeit zu dem Interview mit Musk geäußert. Anstelle einer Entschuldigung bedankt sie sich bei all jenen, die an X glauben.

Finanzielles Scheitern zu erwarten? Ein Boykott durch Werbekunden werde X töten, sagte Musk. "Und die ganze Welt wird wissen, dass die Werbekunden das Unternehmen getötet haben", ergänzte er. Auf die Frage, ob er als reichster Mensch der Welt die Plattform dauerhaft am Leben erhalten würde, schien Musk anzudeuten, dass er ein finanzielles Scheitern von X zu akzeptieren bereit sei. X werde dann eben verschwinden, sagte Musk, der vor gut einem Jahr rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt hatte. Das Geld kam größtenteils aus dem Verkauf seiner Aktien des Elektroautobauers Tesla. Etwa 13 Milliarden stammten aber aus Banken-Krediten, die nun auf X lasten. Musk sagte zuvor, er habe schon Geld beim Online-Dienst reinschießen müssen. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt sein Vermögen auf 228 Milliarden Dollar - es besteht aber fast nur aus Aktien.

In dem 90 Minuten langen Interview schaffte Finanzjournalist Andrew Ross Sorkin mit steten Nachfragen ungewöhnlich tiefe Einblicke in die Denkweise und Motivationen von Musk. Einige Highlights: 3 Jahre bis zur Künstlichen Super-Intelligenz Musk schätzt, dass es nur 3 Jahre dauern werde, bis ein KI-Programm besser in einzelnen Aufgaben sein werde als die Menschen, die darin am besten seien: "Einen Roman so gut wie J.K. Rowling schreiben, neue Physik entdecken oder neue Technologie erfinden". Die Gefahren Künstlicher Intelligenz hätten ihm früher den Schlaf geraubt: "Meiner Ansicht nach ist KI gefährlicher als Atombomben." "Digitaler Gott" kommt Musk hält nicht viel von Versuchen - etwa von Künstler*innen und der Verlagsbranche - den Einsatz urheberrechtlich geschützter Werke zum Anlernen Künstlicher Intelligenz vor Gericht zu stoppen. "Bis über diese Klagen entschieden wird, werden wir einen digitalen Gott haben", sagte er. Er bestritt nicht, dass die Fülle von Beiträgen aus 17 Jahren von Twitter eine einzigartige Datenbasis für seine eigene KI-Firma X.AI darstellt.

Musk wird nicht für Joe Biden stimmen Vom heutigen US-Präsidenten fühlt sich der Tech-Milliardär beleidigt. Musk beschwerte sich, Biden habe zu Beginn seiner Amtszeit einen Elektroauto-Gipfel ohne Tesla veranstalten wollen und habe dann auch noch den Konkurrenten General Motors als Taktgeber der Elektro-Mobilität bezeichnet. "In dem Quartal baute Tesla 300.000 Elektroautos und GM 26. Kommt ihnen das fair vor?", regte sich Musk auf. "Ich denke nicht, dass ich für Biden stimmen werde" - selbst wenn die Wahl im November 2024 zwischen ihm und Donald Trump wäre. "Ich sage nicht, dass ich für Trump stimmen würde. Es ist eine schwierige Entscheidung." Ausweichmanöver beim Thema China Mit einigen wichtigen Fragen biss Sorkin bei Musk auf Granit. So wollte er wissen, ob China Druck auf Musk ausüben könne, weil Tesla dort ein großes Werk habe und der Markt eine wichtige Rolle spiele. Musk sagte ausweichend, das gelte dann ja auch für die anderen Autobauer. Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob es nicht scheinheilig sei, sich als Verfechter der Redefreiheit darzustellen, während er mit Geschäft in China mache, wo solche Rechte missachtet würden. ➤ Mehr lesen: Tesla Semi versagt in der Praxis völlig