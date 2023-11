Tausende wollen sich Gehirnchip von Elon Musk einsetzen lassen

Damit ein solches Implantat installiert werden kann, muss der Schädel aufgebohrt und ein Stück des Schädelknochens entfernt werden. Der Chip in Größe einer Münze soll anschließend an jener Stelle im Gehirn platzieren werden, wo Bewegungen kontrolliert werden.

Ein Affe soll versucht haben, sich das Implantat zu entfernen . Er kratzte, zog und zupfte so lange an jener Stelle wo der Chip eingesetzt wurde, bis er zu bluten begann und verhaltensauffällig wurde. Auch dieser Affe musste anschließend eingeschläfert werden.

Tests an Menschen lassen keinen Spielraum für Fehler zu. Bei den Tierversuchen soll es jedoch zu grausamen Folgen gekommen sein, wie Wired berichtet . Angeblich mussten Affen eingeschläfert werden, nachdem sie wegen der Tests an blutigen Durchfall, partiellen Lähmungen und Hirnödemen litten.

Erste Operation an Menschen im kommenden Jahr

Im kommenden Jahr sollen die ersten Versuche an Menschen durchgeführt werden, heißt es in dem Bericht von Bloomberg. Demnach sollen 2024 insgesamt 11 Operationen durchgeführt werden. 2030 will Neuralink bereits mehr als 22.000 Chips in menschlichen Gehirnen implantieren.