Schwere Vorwürfe gegen Elon Musks Neuralink

Vergangene Woche kündigte Elon Musks Gehirnchip-Unternehmen Neuralink an, bereits in 6 Monaten erste Tests an Menschen durchführen zu wollen. Nun werfen Mitarbeiter*innen dem Unternehmen vor, Tierversuche überstürzt durchgeführt und damit unnötiges Leid und Todesfälle verursacht zu haben.

Das hat auch die US-Behörden auf den Plan gerufen. Das US-Landwirtschaftsministerium habe eine Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

In Dokumenten die Reuters vorliegen, ist davon die Rede, dass der Druck von Musk, die Entwicklung zu beschleunigen, zu verpfuschten Experimenten geführt habe. Die fehlgeschlagenen Tests mussten laut von den Nachrichtenagentur befragten Mitarbeiter*innen wiederholt werden. Das habe wiederum die Zahl der getöteten Tiere erhöht.