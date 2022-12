Elon Musks Gehirnchip: Neuralink kündigt Tests an Menschen an

01.12.2022

In 6 Monaten sollen klinische Studien an Menschen starten. Mit dem Gehirnimplantat sollen neurologische Erkrankungen geheilt werden.

Das Neurotechnologieunternehmen Neuralink von Tesla-Chefs Elon Musk will in voraussichtlich 6 Monaten mit klinischen Studien seiner drahtlosen Gehirn-Computerchips an Menschen beginnen. "Es ist, als würde man ein Stück seines Schädels durch eine Smartwatch ersetzen", erklärte Elon Musk das Vorhaben in vereinfachten Worten. Musk hat angekündigt, dass er sich das Implantat auch selbst einsetzen lassen will. Allerdings nicht zum Start, sondern irgendwann in der Zukunft, wie er bei einer Präsentation des Implantats sagte.

Implantat soll neurologische Krankheiten heilen "Wir sind extrem vorsichtig und wollen sichergehen, dass es gut funktioniert, bevor wir ein Gerät in einen Menschen einsetzen, aber wir haben, glaube ich, die meisten unserer Unterlagen bei der FDA eingereicht", sagte Musk. Die FDA ist die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel. Mit den Schnittstellen will Musk neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen heilen. Das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen hat in den vergangenen Jahren erfolgreich klinische Studien an Tieren durchgeführt. Bei der letzten öffentlichen Präsentation von Neuralink vor mehr als einem Jahr steuerte ein Affe mit einem Gehirn-Chip ein Computerspiel allein mit seinen Gedanken.