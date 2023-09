Twitter laufen die Nutzer davon, bestätigt X-CEO Yaccarino

Bei einem Interview gab Linda Yaccarino an, dass Twitter (X) 225 Millionen tägliche Nutzer*innen habe.

Seit der Übernahme durch Elon Musk hat Twitter (X) Millionen an täglichen Nutzer*innen verloren. Das hat CEO Linda Yaccarino in einem Interview am 27. September wohl unfreiwillig bestätigt. Dort sprach sie nämlich davon, dass auf Twitter täglich 225 Millionen Nutzer*innen aktiv seien. Das sind etwa 35 Millionen weniger als noch im November vergangenen Jahres.

Die Zahlen aus dem Vorjahr stammen aus einem Tweet von Twitter-Besitzer Elon Musk. Dieser gab damals an, dass Twitter mit 259,4 Millionen täglich aktiven Nutzer*innen ein Allzeithoch erreicht habe. Seitdem scheint die Kurznachrichtenplattform gut 11 Prozent seiner täglichen Nutzer*innen verloren zu haben.