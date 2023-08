Twitter wird zum Jobportal, Musk beschwert sich über LinkedIn

Twitter (X) will den nächsten Schritt in Richtung "Everything-App" gehen. Nun soll man auf der Plattform Stellenanzeigen schalten und Jobs finden können. Die Funktion "X Hiring" befindet sich noch in der Beta-Phase und ist nur für ausgewählte Unternehmen verfügbar.

Nur für verifizierte Unternehmensaccounts

Um seinen neuen Service zu bewerben, erstellte Twitter einen eigenen "X Hiring"-Account, bei dem sich interessierte Unternehmen melden können. In der ersten Phase sind nur Unternehmen zugelassen, die auch einen verifizierten Twitter-Account haben. Diese Verifizierung für Unternehmen kostet monatlich etwa 1.000 Dollar. X Hiring erlaubt, bis zu 5 offene Stellen direkt auf der Twitter-Seite des Unternehmens anzeigen zu lassen - ohne zusätzliche Kosten.