Trump kehrt zu Twitter zurück: Postet historisches Foto von sich

Donald Trump ist zurück auf Twitter (X). Der Ex-US-Präsident setzte in der Nacht auf Freitag erstmals seit Anfang 2021 wieder einen Tweet ab. Bei dem Posting handelt es sich um ein Polizeifoto, einen sogenannten Mugshot, der von ihm in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Georgia angefertigt wurde. Die Aufnahme gilt als historisch, da es zum ersten Mal in der US-Geschichte ist, dass ein Ex-Präsident ein Polizeifoto machen musste. Danach wurde er gegen Kaution freigelassen.

In dem Posting gibt sich Trump kämpferisch, aber auch wortkarg. So ist das Bild lediglich mit dem Zusatz “Mug Shot”, dem Datum, der Anklage (Wahlbeeinflussung, mehr dazu siehe unten), dem Zusatz “niemals aufgeben” und der URL zu seiner Webseite beschriftet.