Gefloppter Twitter-Konkurrent kostet Trump 550 Millionen Dollar

Das Interesse an Truth Social hält sich in Grenzen und Trump dürfte als Mehrheitseigentümer ein Verlustgeschäft damit machen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat geschätzte 700 Millionen Dollar seines Vermögens verloren. Der Großteil davon lässt sich auf den Flop seines sozialen Netzwerks "Truth Social" zurückführen.

Anfang 2021 wurde Trump vom Kurznachrichtendienst Twitter ausgesperrt, im Oktober kündigte er an, seine eigene Plattform zu gründen. Auf Truth Social, so der Name der neuen Plattform, sollte Meinungsfreiheit großgeschrieben werden. Dieses Versprechen ließ Trump-Anhänger*innen in Scharen in eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) investieren.

Diese SPAC fungiert als Mantelgesellschaft, die zunächst über einen Börsengang Kapital einsammelt, um dieses Geld dann in die Übernahme eines Unternehmens zu investieren. Durch den Aufkauf durch eine SPAC ist das gekaufte Unternehmen dann an der Börse vertreten.

Truth-Social-Aktie sackte ab

Gekauft werden sollte das Unternehmen Digital World Acquisition. Dieses sollte dann den Twitter-Klon Truth Social aufbauen, wobei man sich als Basis am dezentralen Netzwerk Mastodon orientierte. Die Anteile von Trump machten dabei alleine 730 Millionen Dollar aus.