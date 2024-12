Mitmachen und Familypackage von Playbrush gewinnen

Im Kampf gegen den Zahnputzfrust an heimischen Waschbecken hat das österreichische Unternehmen Playbrush smarte Schallzahnbürsten entwickelt, die durch die (optionale) Verbindung mit einer interaktiven App die Putzbewegungen der Kids registrieren, als Aktionen in Minigames übersetzen und dabei spielerisch die richtige Putztechnik vermitteln.

Die GUM Smart One App gibt darüber hinaus auch Echtzeit-Feedback und verweist auf Stellen, die beim Zähne putzen häufig vernachlässigt werden. So lernen Kinder von klein auf eine richtige Bürst-Technik und gewinnen zusätzlich Spaß an der Sache.