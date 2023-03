Fake-Bilder von Donald Trumps Verhaftung kursieren im Internet

Vor wenigen Tagen hat Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social seine Festnahme am kommenden Dienstag prognostiziert. Angebliche Leaks aus dem Büro der New Yorker Staatsanwaltschaft sollen darauf schließen lassen. Trump ruft seine Anhänger*innen zu Protesten auf. In der Zwischenzeit verbreiten sich schon die ersten Bilder seiner Festnahme wie ein Lauffeuer im Internet. Doch die sind fake.

Eines der Bilder zeigt das vermeintliche Polizeifoto des Ex-Präsidente. Der „Mugshot“ stammt vom Nutzer O’Keefe Reborn. Auf diesem ist Trump allerdings verdächtig ordentlich gestylt.