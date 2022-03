Donald Trump schäumt vor Wut wegen Start seines Twitter-Klons

Mit „Truth Social“ wollte es der Ex-Präsident allen zeigen. Der Twitter-Klon soll das Anlaufziel für alle „Patrioten“ sein, die auf Facebook und Twitter nicht ihre Meinung sagen dürfen – weil ihre „Meinung“ dort als Hetze, Hass und Falschinformation gilt.

Der holprige Start, den Truth Social seit 20. Februar hinlegt, dürfte Donald Trump gar nicht schmecken. Wie Daily Beast unter Berufung auf Quellen berichtet, dürfte Trump vor Wut regelrecht schäumen.

„Was zur Scheisse stimmt nicht damit?“

So soll er bei Telefonaten „sehr großzügig“ im Umgang mit Flüchen gewesen sein. Auch ein „What the fuck is going on“ in Bezug auf Truth Social soll gehört worden sein – frei übersetzt: „Was zur Scheisse stimmt nicht damit?“

Weiters soll er sich beschwert haben, warum so viele Negativmeldungen in den Medien zu Truth Social zu lesen waren und warum die App hässlich aussieht. Auch die geringen Nutzer*innenzahlen stören ihn. Er verlangte von den Verantwortlichen zu erfahren, warum nicht mehr Menschen die Plattform nutzen und warum Truth Social nicht die Konkurrenz dominiere.

Zum Start gab es etliche technische Probleme bei Truth Social. User*innen konnten etwa keine Accounts erstellen und wurden auf eine Warteliste gesetzt – bei einer Plattform, die freien Zugang und keine Zensur versprochen hatte. Auch heute sollen Neuanmeldungen noch in der Warteliste landen.

Deutlich schlechter als die Konkurrenz

Laut Traffic-Analysen wird die Truth-Social-Website weniger genutzt als andere Portale, die sich auf das rechte Spektrum konzentrieren, wie Gettr und Gab. Durchschnittlich wird Truth Social 300.000 mal am Tag besucht. Bei Gab sind es 650.000.

Ein Grund für den geringen Traffic ist womöglich, dass die Truth Social-App derzeit nur für iOS verfügbar ist und nicht für Android. Allerdings wurden die Apps von Gab schon vor Jahren aus dem App Store und Play Store geschmissen – trotzdem hat das Portal doppelt so viel Traffic.

Besonders spannend dürfte Truth Social für die Besucher*innen auch nicht sein. Laut der Traffic-Analyse bleiben sie durchschnittlich 90 Sekunden auf der Seite. Bei Gettr sind es 7 Minuten, bei Gab 9 Minuten.

Nach außen gibt sich Trump natürlich siegessicher. In Fernsehinterviews bezeichnet er Truth Social als „unglaublichen Erfolg“ und sagt: „Hunderttausende Leute versuchen beizutreten und wir machen es sehr langsam.“ Seit dem Start des Portals hat Trump noch keinen Post bei Truth Social gemacht (Stand 4. März).