Elon Musk wird wie "ungewählter Politiker" behandelt

Elon Musk ist in der Öffentlichkeit meist für sein erratisches Verhalten bekannt. Jenes kann man auch immer wieder live über sein aufgekauftes Online-Netzwerk X, vormals Twitter, verfolgen. Als wohlhabendster Mensch der Welt hat der Unternehmer aber auch viel politischen Einfluss. Wie viel, geht nun unter anderem aus einer großen Recherche des New Yorkers hervor.

Demnach werde Musk in US-Regierungskreisen wie ein “ungewählter Politiker” behandelt. Auslöser dafür seien unter anderem die Tätigkeiten seines Unternehmens SpaceX in der Ukraine. Nicht nur die Bevölkerung kann sich via Starlink dort Zugang zum Internet verschaffen, sondern auch das Militär an der Front. Das ist besonders hilfreich, da andere Infrastruktur nicht selten Ziel von Angriffen ist bzw. zerstört wird.

Musks Einfluss in der US-Regierung geht offenbar auch so weit, dass sich Regierungsvertreter*innen erst seine Erlaubnis holen, bevor sie mit der Presse kommunizieren. Bei einer Anfrage zu Musks Rolle in der Ukraine sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums zum New Yorker: “Wir reden mit euch, wenn Elon das möchte”.

Streit

Musks Ambitionen in der Ukraine waren jedoch nicht immer reibungsfrei. Im Herbst 2022 entfachte der Unternehmer einen Streit über die Kosten für die Zurverfügungstellung von Kommunikationsinfrastruktur in der Ukraine.

Mittlerweile dürfte der Streit beigelegt sein. Im Juni unterzeichneten die US-Regierung und Starlink ein Abkommen im Hinblick auf Kommunikation der Ukraine. Details dazu wurden jedoch nie öffentlich.

Weitere Einflussfelder

An anderer Stelle ist die US-Regierung noch stärker auf Musk angewiesen. So ist SpaceX derzeit die einzige Möglichkeit für US-Astronaut*innen von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS zu kommen.

Auch der Umstand, dass Musk dank Tesla massiven Einfluss auf die Verkehrswende hat, beschert ihm politische Aufmerksamkeit. Ein Vorstoß der Biden-Administration für einen universellen E-Auto-Ladenschluss war auf die Zustimmung von Teslas aufgrund seines riesigen Ladenetzes angewiesen. Musk lenkte ein, sein Unternehmen hat nun potenziell Anspruch auf Milliarden Dollar an öffentlichen Förderungen.