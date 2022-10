Starlink-Internet für Ukraine: Pentagon schaltet sich ein

Nun hat sich das US-Verteidigungsministerium eingeschaltet und verhandelt mit SpaceX und anderen Anbietern über eine dauerhafte Lösung . Bisher habe man Musks Raumfahrt-Firma SpaceX nichts für den Starlink-Betrieb in der Ukraine bezahlt, sagte ein Pentagon-Sprecher am Dienstag.

Bisher hat SpaceX die Kosten gestemmt

Das Verteidigungsministerium sei in Gesprächen mit SpaceX sowie anderen Unternehmen, um zu sehen, wie Satelliten-Internet in der Ukraine am besten bereitgestellt werden könne. Zugleich schränkte der Sprecher ein, dass das Pentagon vor einer Entscheidung an die üblichen Beschaffungsverfahren gebunden wäre.

Ob diese Verhandlungen noch andauern, ist unklar. In einen Tweet schreibt Elon Musk nämlich, dass SpaceX seinen Finanzierungsantrag bereits zurückgezogen habe. Das Pentagon hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Noch vor einigen Tagen hatte Elon Musk beziehungsweise SpaceX das Pentagon aufgefordert, die Kosten für die Starlink-Nutzung durch die ukrainische Regierung und deren Militär zu übernehmen.