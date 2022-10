Lynx OMFV: Ferngesteuerter Schützenpanzer mit Elektromotor

Die XM913 kann programmierbare Projektile verschießen. Bei Bedarf explodieren diese in der Luft, etwa über einer Deckung, um die Feinde dahinter zu eliminieren. Es kann auch eine Verzögerung für die Detonation einprogrammiert werden. Das Projektil hat so Zeit eine Deckung zu durchschlagen, bevor es explodiert.

Der Turm hat eine XM913 50mm-Maschinenkanone , was ein deutliches Upgrade zu den üblichen 25mm- und 30mm-Maschinenkanonen von Schützenpanzern ist. Da im Turm kein Platz für eine Richtschütz*in mehr nötig ist, kann die etwas weiter in den Turm ragende Kanone problemlos verbaut werden.

Dabei handelt es sich um Coyote Loitering Munition des US-Rüstungskonzerns Raytheon . Coyote gibt es in verschiedenen Ausführungen und kann sowohl zur Aufklärung als auch zur Bekämpfung von Zielen am Boden und in der Luft eingesetzt werden. Raytheon hat Anfang des Jahres gezeigt, wie Coyote Block 2 andere Drohnen zerstören kann:

Cybersecurity für das Steuern aus der Ferne

Geschützt werden sollen auch die elektronischen Systeme des Lynx OMFV – vor Hackern. Rheinmetall erwähnt explizit, dass Cybersecurity ein Thema bei dem neuen Schützenpanzer ist.

Die ist auch nötig: Denn wie die Ausschreibung der US Army vorsieht, muss der neue Schützenpanzer auch ohne Crew fahrbar sein – also ferngesteuert werden können. Die Idee dahinter ist, dass nicht nur die Soldat*innen, sondern auch die Crew das Fahrzeug im Kampfeinsatz verlassen kann, aber der Schützenpanzer dank Fernsteuerung dennoch einsatzbereit bleibt.

Bisher ist es häufig so, dass Schützenpanzer die Soldat*innen absetzen lassen, dann aber voran in besetztes Gebiet fahren. Der Panzer ist so gleichzeitig Feuerunterstützung und mobile Deckung für die Infanteristen, setzt aber die Crew des Schützenpanzers hoher Gefahr aus – speziell in uneinsichtigen Gelände, wie etwa urbanen Gebieten mit hohen Häusern und engen Straßen.