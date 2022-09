Ukraine erobert Russlands modernsten Panzer, der im Einsatz ist

Ukrainische Truppen haben ein augenscheinlich fast vollständig intaktes Exemplar eines T-90M-Kampfpanzers erobert. Es ist das erste Mal, dass der modernste russische Panzertyp, der in dem Krieg zum Einsatz kommt, in die Hände der Ukrainer fällt, wie The Drive berichtet. Es ist ein bedeutender Gewinn für die Geheimdienste und wertvoll, um neues Wissen über die Waffensysteme Russlands zu sammeln. Was genau mit dem T-90M nun passiert, ist unklar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass auch NATO-Verbündete ihn genau untersuchen werden.

Sein Nachfolger ist der T-14. Er ist jedoch bislang nur in geringer Stückzahl verfügbar und ist in der Ukraine noch nicht an Kampfhandlungen beteiligt.

Fotos

Das ukrainische Verteidigungsministerium postete auf Twitter Fotos des Panzers. „Wir bitten den/die Besitzer, sich an die ukrainische Armee zu wenden. Bitte geben Sie sich durch eine weiße Fahne zu erkennen“, heißt es in dem hämischen Kommentar dazu.