Russische Hyperschallrakete verfehlt Ukraine, stürzt auf Russland

Am vergangenen Mittwoch kam es in der 350 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten russischen Region Stawropol zu einer Explosion, bei der mindestens 5 Personen verletzt wurden. Laut russischen Medienberichten soll es die Explosion von einer abgestürzten ukrainische Drohne ausgelöst worden sein. Daran gibt es allerdings erhebliche Zweifel , wie die Eurasian Times berichtet .

Darauf würden vor allem die Überreste des Boosters hindeuten, der in den Trümmern gefunden wurde. Der Booster in den Trümmern lasse auch den Schluss zu, dass die Rakete entweder fehlgezündet oder versehentlich von ihrem Trägerflugzeug abgeworfen wurde. Stammen dürfte die Rakete von einer russischen MiG-31, die auf dem Weg in die Ukraine war, heißt es.